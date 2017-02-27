Filipinler'de Ebu Sayyaf örgütü Alman rehineyi öldürdü

Filipinler'de cihatçı örgüt Ebu Sayyaf Alman rehine Jurgen Kantner'in başının kesilerek öldürüldüğü bir video yayınladı.

Kantner Kasım ayında Malezya'nın Sabah eyaleti açıklarındaki yatından kaçırılmıştı. Kantner'in eşi Sabine Merz yatta ölü olarak bulundu.

Kantner için belirlenen 600 bin dolarlık fidyenin süresi Pazar günü bitmişti.

SITE isimli cihatçı örgütlerin sosyal medya faaliyetlerini izleyen istihbarat sitesi videoyu yayınladı.

Filipin polisi Kantner'in Pazar günü güney Sulu eyaletinde Indanan bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı. Ancak Kantner'in cesedine henüz ulaşılamadı.

Filipin ordusu Sulu bölgesinde Ebu Sayyaf'ın bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenlemişti.

Merz'in militanlara direndiği için yatta öldürüldüğü sanılıyor.

70 yaşındaki Kantner ve Merz 2008'de Somalili korsanlar tarafından 52 gün rehin tutulmuş, fidyenin ödenmesi sonucu serbest bırakılmıştı.

Filipinlerdeki hükümet yetkilisi Jesus Dureza olayı doğrularken "Son ana kadar askeri güçler de dahil olmak üzere Kantner'in hayatını kurtarmak için pek çok birim çaba gösterdi. Elimizden geleni yaptık ama bir işe yaramadı" dedi.

Ebu Sayyaf Güney Filipinler'de baş kesme gibi eylemleri uygulayan şiddet eğilimli cihatçı grupların başında geliyor. IŞİD'e bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf Filipinler'de yabancıları ve yerli halkı kaçırıyor.

Filipin ordusu Sulu bölgesinde Ebu Sayyaf'ın bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenlemişti.