Filipinler'de belediye çalışanlarından meslektaşlarını ihbar etmeleri istendi

Filipinler'de yetkililer, Iloilo City isimli kentin belediye konağına kutular bıraktı, çalışanlardan uyuşturucu ticaretine karıştıklarından şüphelendikleri meslektaşlarının isimlerini yazarak, kutulara bırakmalarını istedi.
Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Iloilo City isimli kentin belediye başkanı Jed Patrick Mabilog'u uyuşturucu pazarını korumakla suçluyordu.
İddiaları reddeden Belediye Başkanı Mabilog, bunun üzerine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ülke dışına çıkmıştı.
Polis, kutularda ismi çıkan kamu çalışanlarının uyuşturucu testine tabi tutulacağını söylüyor.
Kutuların sadece binanın güvenlik şefi tarafından açılabileceği belirtiliyor.