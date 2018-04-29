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BBC Türkçe

Filipinler'de bankaya yatırılan paralar yok oldu

Filipinler'deki The Bank of the Phillipinnes Islands, müşterilerinin hesaplarından onay verilmeden yapılan para transferleri olduğunu ve buna sistemlerindeki bir hatanın yol açtığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Filipinler'deki The Bank of the Phillipinnes Islands (BPI), müşterilerinin hesaplarından onay verilmeden yapılan para transferleri olduğunu ve buna sistemlerindeki bir hatanın yol açtığını açıkladı.

Hatalı işlemlerin miktarları binlerce dolarla ölçülürken bazı müşteriler hesaplarındaki paranın tümünün yok olduğunu söylüyor.

BPI'ın üst düzey yöneticisi Cezar Consing, Çarşamba günü katıldığı bir TV programında bu sorun nedeniyle özür diledi:

"Bu bir hacklenme olayı değil, sistemimizden kaynaklanan bir sorun. Önümüzdeki saatlerde hesapları düzeltmiş olacağız."

Sosyal medyada sorunlarını paylaşan müşterilerden bazıları 4 bin peso (80 ABD doları) bazıları ise 100 bin pesolarının yok olduğunu söylüyor.

165 yıllık tarihi olan BPI ise Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile elektronik bankacılık işlemlerini sorunlar çözülene kadar durdurduklarını söyledi.

Bu hamle ise hesaplarının etkilenip etkilenmediğini görmek için internet üzerinden hesaplarına bakmak isteyen müşterilerin tepkisini çekti.

2016 sonu itibariyle BPI'ın 8 milyon müşterisi bulunuyor. Bankada açılan hesaplarda bulunan para ise 1,4 trilyon peso civarında.

Borsada işlem gören BPI hisseleri güne yüzde 2 düşüşle başladı.

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