Filipinler'de akaryakıt faciası

Filipinler'de Manila Körfezi'nde, boru hattından sızan akaryakıt yaklaşık 300 kilometrekarelik alanı kapladı.
Sahil Koruma, yer altındaki bir borudan kaynaklanan sızıntı nedeniyle yaklaşık 500 bin litre motorinin, Cavite'e bağlı 4 sahil kenti yakınında 300 kilometrekarelik alanı kapladığını açıkladı.
Bölgede balık avlamak yasaklanırken, ulusal afet dairesi, denizin üstündeki kirliliğin, sahilin yaklaşık 3 kilometre açığına kadar yayıldığını bildirdi.
Uzmanlar, kirliliğin, deniz yaşamına etkisini araştırırken, Petron Corp. şirketi, sızıntıyla ilgili, Filipinli yetkililerle işbirliği yaptığını belirterek, "ihmal" iddialarını reddetti.