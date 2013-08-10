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Çevre

Filipinler'de akaryakıt faciası

Boru hattından kaynaklanan sızıntıda 500 bin litre akaryakıtın, yaklaşık 300 kilometrelik alanı kapladığı belirtildi

10 Ağustos 2013 03:36

 

Filipinler'de Manila Körfezi'nde, boru hattından sızan akaryakıt yaklaşık 300 kilometrekarelik alanı kapladı.
Sahil Koruma, yer altındaki bir borudan kaynaklanan sızıntı nedeniyle yaklaşık 500 bin litre motorinin, Cavite'e bağlı 4 sahil kenti yakınında 300 kilometrekarelik alanı kapladığını açıkladı. 
Bölgede balık avlamak yasaklanırken, ulusal afet dairesi, denizin üstündeki kirliliğin, sahilin yaklaşık 3 kilometre açığına kadar yayıldığını bildirdi. 
Uzmanlar, kirliliğin, deniz yaşamına etkisini araştırırken, Petron Corp. şirketi, sızıntıyla ilgili, Filipinli yetkililerle işbirliği yaptığını belirterek, "ihmal" iddialarını reddetti.

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