Filipinler, Moro İslami Kurtuluş Cephesi'yle barış anlaşması imzaladı

Filipinler'de hükümet ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında, Manila'daki Malacanang Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Filipinler Devlet Başkanı III. Benigno Aquino ile ülkenin en büyük Müslüman grubu olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) lideri El Hac Murad İbrahim'in huzurunda barış anlaşması imzalandı.

Filipinler Devlet Başkanı III. Benigno Aquino ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murad İbrahim'in huzurunda imzalanan anlaşmanın törenine, Malezya Başbakanı Necib Rezak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve aralarında Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Hatice Pınar Işık'ın da olduğu diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Çerçeve anlaşma, ülkenin güneyindeki Müslüman azınlık tarafından idare edilecek yeni bir özerk bölge kurulmasını öngörüyor.

Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkenin güney bölgesinde, merkezi yönetime karşı yaklaşık 40 yıldır devam eden ayaklanmada yaklaşık 120 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.