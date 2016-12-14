Filipinler lideri: Şüphelileri bizzat öldürdüm

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, belediye başkanlığı yaptığı dönemde şüphelileri bizzat öldürdüğünü itiraf etti.

Ülkenin güneyindeki Davao kentinde 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Duterte, kentteki suç oranlarını azaltmasıyla ün kazanmış ve ölüm mangalarına destek verdiği iddiaları nedeniyle eleştirilmişti.

İş dünyası temsilcilerine konuşan Duterte, Davao sokaklarında geceleri motosikletle dolaştığını ve polise ölümcül güç kullanabileceklerini göstermek için, şüphelileri öldürme fırsatı aradığını anlattı.

Duterte geçen yıl da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz şüphelisi üç kişiyi öldürdüğünü söylemişti.

Ancak Duterte, son sözlerinden birkaç saat önce yaptığı konuşmada "Ben bir katil değilim" dedi.

Duterte'nin geçen Mayıs'ta seçilmesinden sonra başlattığı uyuşturucuyla savaşta yaklaşık altı bin kişinin polis, gönüllüler ve paralı askerler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor.

Filipinler lideri bu politikasından dolayı pişman olmadığını söylemiş ve "Hitler üç milyon Yahudi'yi katletti. Üç milyon uyuşturucu bağımlısı var. Hepsini öldürmekten mutluluk duyarım" demişti.

Duterte ayrıca pek çok kez insan haklarına aldırmadığını söylemiş ve seçim kampanyası döneminde, uyuşturucu şüphelilerini savunan avukatların da hedef alınabileceğini belirtmişti.