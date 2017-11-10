Filipinler lideri Duterte: 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) zirvesi nedeniyle Vietnam'da bulunan ve tartışmalı açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Filipinler lideri Rodrigo Duterte, "16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

Duterte, ülkesinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 'uyuşturucu ile savaş'ı savunurken yine çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.

"Gençken hapse girer çıkardım"

Vietnam'ın Da Nang kentindeki APEC zirvesi için bu kentte bulunan Duterte, burada yaşayan Filipinliler'e yaptığı açıklamada "Gençken hapse girer çıkardım. Orada burada kavgalarım oldu. Daha 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm. Gerçek bir insanı, bir kavgada, bıçaklayarak. Daha 16 yaşındaydım. Başkan olduğumdan beri ne kadar çok?" dedi.

"Sizin önünüzde BM raportörünü tokatlayacağım"

Sputnik'in haberine göre, 72 yaşındaki Duterte ayrıca Filipinler'in 'uyuşturucu savaş'ını eleştiren Birleşmiş Milletler'in (BM) yargısız infazlar konusundaki özel raportörü Agnes Callamard'ı 'gördüğü yerde tokatlamakla' tehdit etti.

Duterte "Bu raportör… Sizin önünüzde onu tokatlayacağım. Neden? Çünkü beni aşağılıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kimi Filipinliler, Duterte'nin ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirdiğini savunsa da ülke içi ve dışında muhalifleri onun 'kiralık katiller ve yozlaşmış polisler aracılığıyla toplu yargısız infaz kampanyası' yürüttüğünü düşünüyor.

Duterte'nin söcüsü: Bence şaka yaptı

Daha önce polisi ya da diğerlerini insanları öldürmeye teşvik ettiği suçlamalarını reddeden Duterte buna rağmen tartışmalı açıklamalarıyla tanınıyor.

Geçen sene ülkedeki '3 milyon uyuşturucu bağımlısını katletmekten mutluluk duyacağını' söyleyen Duterte, uygulamalarını eleştiren dönemin ABD Başkanı Barack Obama için de 'O… çocuğu' sözlerini kullanmıştı.

Duterte ayrıca Aralık 2016'daki bir açıklamasında yıllar önce Davao kentinin belediye başkanı iken polise örnek olması amacıyla şüphelileri vurup öldürdüğünü de söylemişti.

Daha sonra Duterte'nin sözcüsü açıklamayı netleştirmek için sözkonusu cinayetlerin 'yasal polis eylemleri' olduğunu söylemişti.

Yardımcıları sıklıkla gazetecilere yaptıkları açıklamalarda Duterte'nin 'söylediği her şeye inanılmaması gerektiğini' çünkü Devlet Başkanı'nın 'sıklıkla şaka yaptığını ya da olayları abarttığını' savunuyor.

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque da Filipinler liderinin son açıklamasıyla ilgili olarak "Bence şaka yaptı. Yurtdışındaki Filipinlilerle birlikteyken renkli bir dil kullanıyor" dedi.