Filipinler: İslamcı isyancıların bulunduğu Mindanao'da sıkıyönetim uzatıldı

Filipinler'de Meclis, İslamcı isyancılarla çatışmaların yaşandığı Mindanao adasındaki sıkıyönetimi uzattı.

IŞİD ile ilişkili İslamcı örgütler adanın güneyindeki Marawi kentinin bazı bölümlerini Mayıs ayında kontrolüne almıştı.

Adada o günden beri çatışmalar sürüyor.

Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, isyanı bastırmak için sıkıyönetimi uzatmanın şart olduğunu söylüyordu. Ancak bu hamlenin Duterte'nin daha fazla güç elde etmesi için yapıldığını düşünenler de var.

Mindanao adasında daha fazla özerklik isteyen çeşitli Müslüman örgütler bulunuyor.

Sıkıyönetim nedeniyle adada kanun yaptırımlarını askerler uyguluyor. Askerler insanları herhangi bir suçlama yöneltmeden uzun süre gözaltında da tutabiliyor.

Filipinler'in eski diktatörü Ferdinand Marcos'un yönetimi elinde tuttuğu sürenin çoğunda sıkıyönetim uygulaması nedeniyle bu, Filipinler'de hassas bir konu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan muhalif Senatör Risa Hontiveros, sıkıyönetimin Marawi kentinde değil de tüm adada ilan edilmesini eleştirirken "Bir sonraki adımın ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmesi olmasından korkuyorum" dedi.

Askeri yetkililer Marawi'de 49 hektarlık bir bölgeye sıkışmış yalnızca 60 silahlı isyancı olduğunu söylerken adanın geri kalanın 23 rehine tutan bine yakın IŞİD yanlısı militan olduğunu belirtti.