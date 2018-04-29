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Dünya
BBC Türkçe

Filipinler: İnsan Hakları Komisyonu'nun bütçesi yıllık 20 dolara düşürüldü

Filipinler Kongresi'nin alt kanadı olan parlamento, ülkenin uyuşturucuya karşı yürüttüğü tartışmalı savaşı inceleyen ve eleştiren İnsan Hakları Komisyonu'nun bütçesini senelik 20 dolara düşürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Filipinler Kongresi'nin alt kanadı olan parlamento, ülkenin uyuşturucuya karşı yürüttüğü tartışmalı savaşı inceleyen İnsan Hakları Komisyonu'nun bütçesini senelik 20 dolara düşürdü.

Değişikliğe 119 vekil destek verirken 32 vekil karşı çıktı.

Meclis Başkanı Pantaleon Alvarez, komisyonun "işe yaramaz" olduğunu söyledi.

Muhalefet ise bu hamlenin, uyuşturucuya karşı savaşta izlenen politikalara sert eleştiriler getiren İnsan Hakları Komisyonu'nun bilinçli olarak cezalandırılması olduğunu savunuyor.

Muhalefetin eleştirilerine bir televizyon programında yanıt veren Meclis Başkanı Alvarez, "Suçluları korumak istiyorsanız bütçenizi de suçlulardan alın" dedi ve ekledi:

"Hükümetten o kadar para almalarına rağmen neden işlerini yapmadılar?"

Filipinler'de Rodrigo Duterte devlet başkanı olmasının ardından başlatılan uyuşturucuya karşı savaş politikasının ardından binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Bu politikanın amacı ülkedeki uyuşturucu ticaretini yok etmek olsa da, silahlı çatışmalarda çok sayıda kişinin öldürülmesi uluslararası tepki çekmişti.

İnsan Hakları Komisyonu 2018 için 34 milyon dolar bütçe talep etmişti. Hükümet ise başlangıçta o bütçenin yarısını ödemeyi teklif etmişti. Komisyonun 2017 bütçesi de 15 milyon dolardı.

Kongre üyesi Edcel Lagman, bu değişikliğin "Anayasayla yaratılmış ve bağımsız bir komisyon olan İnsan Hakları Komisyonu'nun idam fermanı" olduğunu söyledi.

Yasanın şimdi de senatoda oylanması gerekiyor. Ancak senatoda da Duterte yanlıları çoğunlukta olduğu için yasanın buradan da geçme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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