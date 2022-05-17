Filipinler'in yeni lideri Marcos'a tepki: Oxford'dan mezun olmuş gibi davranmayı bırak

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Filipinler’de eski diktatör Ferdinand Marcos’un yeni devlet başkanı seçilen aynı isimli oğlu Ferdinand Marcos’a Oxford Üniversitesi’nden mezun olmuş gibi davranmayı bırakması yönünde çağrı yapıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, “Bongbong” lakaplı yeni Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, söyleşilerde Oxford Üniversitesi’nden lisans diploması olduğunu söylüyordu. Marcos’un resmi sözcüsü de Oxford Üniversitesi’nden diploma aldığına ilişkin açıklamanın arkasında olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan Oxford Üniversitesi bu iddiayı yalanladı. Üniversite, Marcos’un 1975’te kaydolduğu Felsefe, Politika ve Ekonomi bölümünden diploma almadığını açıkladı.

Oxford, “Kayıtlarımıza göre, Marcos bölümünden mezun olmadı ancak 1978 yılında sosyal çalışmalardan özel diploma belgesi aldı” dedi.

Marcos’un seçimdeki rakibi Leni Robredo’nun Britanya’da yaşayan Filipinlerli bir destekçisi “Marcos, özel diplomasını okuldan mezun olmuş gibi göstermeyi bırakmalı. Lisans çalışmalarını tamamlamadığı görülüyor.” dedi.

Ferdinand Marcos'un oğlu 64 yaşındaki Marcos, İngiltere'de özel Worth Okulu'na gitti ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Marcos, mezun olduğu konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Marcos, babası Ferdinand Marcos'un bıraktığı mirası savunurken diktatörlük olarak adlandırılan dönemdeki uygulamalar için özür dilemeyeceğini söylüyor.

Baba Marcos'un siyasi mirası

Ferdinand Marcos, 1965'te Filipinler'in devlet başkanı oldu ve iktidarını pekiştirdi. Soğuk Savaş döneminde Filipinler, ABD'nin desteğiyle Güneydoğu Asya'nın yükselen güçlerinden biri olarak gösterildi.

ABD'nin desteklediği baba Marcos, 1969'da yeniden seçildi ancak üç yıl sonra "komünist ve yıkıcı güçler"i gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etti.

Binlerce muhalifin hapishanelerde işkence gördüğü, 3 binden fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü kesit, uluslararası alanda diktatörlük dönemi olarak adlandırıldı.

Marcos yönetimindeki yolsuzluk ve savurganlıkla ilgili ülke içindeki tepkiler yoğunlaştı. Marcos ailesinin New York ve Kaliforniya'da mülkler edinmesi gibi konular, ultra lüks yaşamlarından söz ettirdi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2004'te baba Marcos ve eski güzellik kraliçesi eşinin 10 milyar doları zimmetlerine geçirdiklerinin tahmin edildiğini gündeme getirdi.