Filipinler hükümeti ve isyancılar anlaştı

Filipinler Hükümeti ile ülkenin en büyük Müslüman direnişçi grubu Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 40 yıllık savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Orduyla MILF gerillaları arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Barış anlaşmasıyla Müslümanların çoğunlukta olduğu güneydeki Mindanao adasında özerk bir yönetim kurulacak.

Malezya'daki görüşmelerde uzlaşmaya varıldığı Cumhurbaşkanı Benigno Aquino tarafından açıklandı. MILF sözcüsü de anlaşma nedeniyle 'çok mutlu' olduklarını söyledi.

Anlaşmanın 15 Ekim'de Filipinler'in başkenti Manila'da imzalanması bekleniyor.

Anlaşma taslağında tarafların bu yılın sonuna kadar kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedefledikleri belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Benigno Aquino, çerveve anlaşmasının Mindanao'da nihai ve kalıcı bir barışın önünü açacağını belirterek "Ama işimiz daha bitmedi. İki tarafın üzerinde çalışması gereken ayrıntılar var" dedi.

Son 15 yılda barış girişimlerinin birçok kez başarısızlığa uğramasına ve çatışmaların yeniden başlamasına karşın gözlemciler bu anlaşmanın önemli bir aşama olduğunu vurguluyorlar.

Filipinler Hükümeti sözcüsü Marvic Leonen, müzakere heyetinin Müslümanlar, Hristiyanlar, yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcileriyle 100'den fazla görüşme yaptığını belirterek şimdiki anlaşmaya eskidekilerden daha fazla siyasi destek olduğunu söyledi.

MILF'in siyasi işlerden sorumlu yetkililerinden Gazali Cafer de "Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz" dedi.

Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Aquino'nun görev süresinin dolacağı 2016'dan önce hayata geçirilmesi umuluyor.

Barış anlaşması uyarınca yeni özerk bölge, burada yaşayan Morolulara atıfla Bangsamoro olarak adlandırılacak.

Bangsamoro yönetimine siyasi ve ekonomik alanlarda daha fazla yetki tanınacak. Anlaşma metninde Bangsamoro'nun bölgenin zengin doğal kaynaklarından 'adil ve eşit' pay alacağı ve son derece yoksul olan bölgenin sorunlarının çözüleceği belirtiliyor.

Anlaşmayla MILF yönetimi aşamaları olarak silahlı güçlerini lağvedecek.

1977'de başka bir isyancı gruptan ayrılan militanlar tarafından kurulan MILF, daha önce bağımsızlık talebinden vazgeçmişti.

1989'da bölgede bir özerk yönetim kurulmuş, ancak özerklik yürümemişti.

Malezya, 2001'den beri arabuluculuk yapıyordu. Malezya Başbakanı Necip Razak anlaşmayla ilgili olarak "Bangsamoro halkının hakları, onuru ve refahı korunacak. Aynı zamanda Filipinler'in egemenliği ve anayasası da muhafaza edilecek" dedi.

Katoliklerin çoğunlukta olduğu 95 milyon nüfuslu Filipinler 7000'de fazla adadan oluşuyor. Ordu, MILF'in üslendiği Mindanao'nun yanı sıra, Jolo'da El Kaide ile bağlantısı olduğu belirtilen radikal İslamcı Ebu Seyyaf militanlarıyla çarpışıyordu.

1969'dan beri komünist gerillalar da yönetime karşı savaşıyor.