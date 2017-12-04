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Dünya

Filipinler hükümeti dang humması aşısı hakkında soruşturma başlattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Filipinler hükümeti, binlerce çocuğa yapılan dang humması aşısı hakkında soruşturma başlattı

04 Aralık 2017 19:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Filipinler hükümeti, binlerce çocuğa yapılan dang humması aşısı hakkında soruşturma başlattı.
Fransız bir ilaç şirketi olan Sanofi geçen hafta, dağıtımını yaptığı dang humması aşılarının hastalığı taşımayan kişilere verilmesi durumunda daha çok zarara yol açabileceğini açıklayınca Filipinler hükümeti, şu ana kadar yaklaşık 730 bin çocuğa yapılan aşılamayı durdurdu ve ilaç şirketi hakkında soruşturma başlattı.
Sanofi ilaç şirketi, geliştirdiği Dengvaxia isimli aşının dang hummasına karşı en etkili ilaç olduğunu belirtirken aşının yalnızca Filipinlerde değil,  aynı zamanda Meksika, Brezilya, El Salvador, Kosta Rika, Paraguay, Guatemala, Peru, Endonezya, Tayland ve Singapur\'da da yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Filipinler hükümetinin iddialarına yönelik olarak Pazartesi günü Sanofi şirketi tarafından düzenlenen basın açıklamasında, \"Bildiğimiz kadarıyla, aşılama başladığından beri Filipinlerde dang humması sebebiyle şu ana kadar bir ölüm gerçekleşmedi. Fakat olası bir durumda hemen müdahale edebilmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte halen durumu gözlemliyoruz\" denildi.
Şirket basın açıklamasında, dang hummasına yakalanmış kişilere uygulanan aşının etkili olduğunu fakat hastalığa yakalanmamış kişilere aşılama yapıldığı takdirde bazı hastalık risklerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Basın açıklamasında, \"Daha önce dang virüsüne yakalanmamış insanlara aşı yapılırsa, daha uzun vadede bu insanların virüsü kapma ihtimalleri de artıyor\" denildi.
Sivrisinek ısırığıyla bulaşan dang humması, genellikle Latin ve Asya ülkelerinde ciddi hastalıklara ve bazı durumlarda ölüme yol açabiliyor. Wordl Health Organization (WHO) verilerine göre her sene dang humması yaklaşık 400 milyon insanı etkiliyor.
(Fotoğralfı)

 

 

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