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Dünya

Filipinler Facebook’la yüksek hızlı internet anlaşması yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Filipinler hükümeti Salı günü yaptığı açıklamada dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook ile yüksek hızlı internet altyapısı kurmak için anlaşma yaptığını açıkladı

15 Kasım 2017 20:53

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Filipinler hükümeti Salı günü yaptığı açıklamada dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook ile yüksek hızlı internet altyapısı kurmak için anlaşma yaptığını açıkladı.
Ülkenin Bilişim ve İletişim Teknolojileri otoritesi ve Kalkınma Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre Luzon Bypass Koridoru adlı proje ülkenin kalkınma otoritesi tarafından inşa edilecek.  İki kablo karaya çıkış istasyonu 250 km uzunluğundaki ağ koridoruyla birbirine bağlanacak. Kablo sistemi Luzon’u ABD ve Asya’daki internet sistemlerine bağlayacak. 
Bypass altyapısını kullanma karşılığında Facebook Filipin hükümetine 2 milyon megabite denk gelen geniş bant internet bağlantısı sağlayarak hükümetin bağlantı hız kapasitesini artıracak. Yetkililerin açıklamalarına göre Luzon Bypass Koridoru 2018’de faliyete geçecek.

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