Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye komplo kurmakla suçlanan Hidilyn Diaz, Olimpiyatlarda altın madalya kazandı

2019'da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye komplo kurmakla suçlanan Filipinli halterci Hidilyn Diaz, altın madalya kazanmasının ardından, "kahraman" ilan edildi.

Halterci Hidilyn Diaz, Filipinler'in ilk olimpiyat altın madalyasını kazanarak tarihe geçtikten sonra, aynı gün devlet başkanı önemli bir konuşma yapmasına rağmen, Diaz manşetlerde birinci sırayı aldı.

Övgü yağmuruna tutulan 30 yaşındaki Diaz'ın adı, 2019'da Duterte'ye karşı komplo kurmakla suçlanan kişilerin listesine dahil edildiğinde durum çok farklıydı. Ancak bu durum, onu Olimpiyat hedeflerinden alıkoymadı. İddiaları reddeden 2019 tarihli Facebook gönderisinde Diaz, "Tokyo 2020 hedefime odaklandım" dedi.

Başkanlık sözcüsü Harry Roque basın toplantısında yaptığı açıklamada "Hidilyn Diaz'ın adını Filipinler tarihine kazıyacağız" dedi.

76 yaşındaki Duterte, beş yıl önceki seçimlerde iktidara geldiğinden beri kendisini eleştirenleri sık sık düşman olarak tasvir ediyor.