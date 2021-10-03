Filipinler Devlet Başkanı Duterte, siyasetten emekli olacağını açıkladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl gerçekleşecek seçimden sonra emekli olacağını ve siyaseti bırakacağını açıkladı. Duterte'nin açıklaması, kızı Sara Duterte'nin aday olacağına ilişkin spekülasyonları canlandırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Duterte daha önce partisinin kendisini gelecek seçimde de aday gösterme teklifini kabul ederek, altı yıllık başkanlık dönemi limitini aşabileceğini göstermişti. Öte yandan yapılan anketler Filipinler halkının bu durumu desteklemeyeceğini göstermişti.

76 yaşındaki Duterte, gazetecilere yaptığı açıklamada "halkın iradesine itaat edeceğini" söyleyerek aday olmayacağını söyledi. Duterte "Filipinler halkının çoğunluğu yeniden aday olmamın anayasaya aykırı olacağını düşünüyor. İsteğinize uyacağım ve bugün siyasetten emekliliğimi açıklıyorum" dedi.

Duterte, 2015 yılında da siyasetten emekli olacağını söylemişti.

Analistler, "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Filipinler'de yaklaşık 30 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatarak, Duterte'nin kendisinden sonra Devlet Başkanı olacak kişinin kendisini yargılamayacağını garanti altına almak istediğini belirtiyor. Şu an Davao Belediye Başkanı olan Sara Duterte'nin anketlerde önde görüldüğü, babasının ardından aday olabileceği belirtiliyor.

Filipinler, 2022'nin mayıs ayında devlet başkanı, başkan yardımcısı ve yerel hükûmet de dahil olmak üzere çok sayıda pozisyonu seçmek için sandık başına gidecek.