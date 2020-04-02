Filipinler Devlet Başkanı Duterte polise karantinaya uymayanları vurma çağrısı yaptı

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterto, ülkedeki karantina koşullarında yardım almadan yaşayamayacaklarını söyleyen işçilerin protesto çağrısının ardından güvenlik güçlerine Koronavirüs nedeniyle alınan karantina kararlarına uymayanları 'vurma' çağrısı yaptı.

Filipinler'de 21 kişilik bir işçi grubu dün sokağa çıkarak karantina kuralları uygulanırken kendilerine yardımda bulunmayan hükûmeti protesto etti. Polis, vatandaşların izinleri olmadan gösteri yaptığını belirterek müdahale etti.

Günlük işlerde çalışan ve yoksul kesimin çok fazla olduğu Filipinler'de bir aylık evden çıkmama kararının yardım almadan nasıl süreceği merak konusuyken Başkan Duterte, yardım bekleyenlere "Gecikme olsa bile gelecek, açlıktan ölmeyeceksiniz" dedi.

Duterte alınan karantina önlemleri için, "İki kere düşünmem. Emirlerim polis ve orduya, eğer sorun çıkarsa insanlar tepki verirse vurun dedim. Anlıyor musunuz? Öldürün, sorun çıkarmak yerine sizi mezara gönderirim"