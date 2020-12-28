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Dünya
BBC Türkçe

Filipinler Devlet Başkanı Duterte korumalarına onaylanmamış Çin aşısı yaptırdı, kendisi ise 'aşının onaylanmasını bekliyor'

28 Aralık 2020 21:41

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin korumalarına henüz onaylanmamış Sinopharm aşısı yapıldığı açıklandı.

AFP, Duterte'nin sağlığını riske etmeyerek ise aşının onaylanmasını beklediğini aktardı.

Haberler üzerine daha fazla kişinin onaylanmamış aşı yaptırmaması için bir açıklama yapan Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi, “Aşılar yalnızca faydaları zararından fazlaysa onaylanacaktır” dedi.

Duterte'nin korumalarına verilen aşı Sinopharm tarafından geliştirildi.

Aşı dünyada yalnızca Bahreyn tarafından onaylanmış durumda.

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