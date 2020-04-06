Filipinler Devlet Başkanı Duterte emretmişti; karantina kurallarını ihlal eden bir kişi vurularak öldürüldü

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Filipinler'de Başkan Rodrigo Duterte'nin güvenlik güçlerine "Karantina kurallarına uymayanları vurun" çağrısı yapmasının ardından polis, karantina kurallarını ihlal eden bir adamı öldürdü.

Filipinler'in Agusan del Norte eyaletinde gerçekleşen olayda 63 yaşında ve sarhoş olduğu belirtilen adam polislerin ve sağlık çalışanlarının bulunduğu kontrol noktası yakınında gezmeye başladı.

Polislerin maske takmadığı için uyarması üzerine adam küfürlü yanıtlar verdi. Polis tutanağına göre tartışmanın artmasıyla 63 yaşındaki adam bir sağlık çalışanına saldırdı. Olayın büyümesiyle karantina kurallarına uymayan kişi vurularak öldürüldü.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki karantina koşullarında yardım almadan yaşayamayacaklarını söyleyen işçilerin protesto çağrısının ardından güvenlik güçlerine Koronavirüs nedeniyle alınan karantina kararlarına uymayanları 'vurma' çağrısı yapmıştı.

Karantina kararı alınan Filipinler'de 3 binden fazla Koronavirüs vakası bulunuyor.