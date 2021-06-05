Filipinler Devlet Başkanı Duterte, boksör Pacquiao'yu halefi olarak gördüğünü söyledi

T24 Dış Haberler

Filipinlerin otokrat lideri Rodrigo Duterte, halefi olarak düşündüğü isimlerden oluşan bir liste hazırladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Duterte'nin kendisinin yerine geçebileceğini düşündüğü isimler listesinde şampiyon boksör Manny Pacquiao, eski bir diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu ve kendi kızı Sara'nın yer aldığını ifade etti.

Anayasa'ya göre Duterte 2022 yılında yapılacak seçimlerde tekrar aday olamayacak. Partisi, kendisini başkan yardımcısı olarak aday olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Sözcü, aday olmaları durumunda bu listedeki isimlere destek vereceğini ifade etti.

Listedeki isimlerden hiçbiri ülke yönetmeye talip olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.