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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Aşı olmayıp evden çıkanlar gözaltına alınabilir

"Aşı olmazsanız herkesi tehlikeye atarsınız"

07 Ocak 2022 08:39

Filipinler’de Koronavirüs’ün Omicron varyantı nedeniyle artan vakalar karşısında aşı yaptırmayanlar için evde kalma uyarısı yapıldı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, evde kalmayan aşısızların gözaltına alınmasını emretti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Filipinler’in Manila ve çeşitli bölgelerinde bu hafta kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Başkent Manila’da aşısız kişilere özel tam kapanma uygulamasına geçildi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, vaka artışları nedeniyle “ulusal acil durum” içinde olduklarını söyledi. Duterte, aşı yaptırmayan ve evde kalma kuralını ihlal eden kişilerin gözaltına alınabileceğini söyledi.

Duterte, hâlâ Covid olmayan kişilere tepki göstererek "Aşı olmazsanız herkesi tehlikeye atarsınız" dedi.

 

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