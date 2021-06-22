Filipinler Devlet Başkanı, aşı olmayanları hapis cezasıyla tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Koronavirüs'e karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapis cezasıyla tehdit etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Asya'da Koronavirüs salgınının en ağır ilerlediği ülkelerden biri olan Filipinler'de Devlet Başkanı Rodriguo Duterte, aşılanma oranlarının düşüklüğüne "Siz karar verin. Aşı ya da sizi hapse attırırım" sözleriyle yanıt verdi.

Duterte'nin sözleri ülkede, aşının gönüllü olarak yapıldığını söyleyen sağlık yetkililerinin açıklamalarıyla çatıştı.

Televizyonda açıklama yapan Duterte sözlerine şöyle devam etti: "Beni yanlış anlamayın. Şu an ülkede bir kriz var. Filipinlilerin hükûmetin söylediklerine kulak vermemesinden bıkkınım"

110 milyon nüfuslu Filipinler'de şu ana kadar iki doz aşısını olanların sayısı 2.1 milyonda kaldı.