T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filipinler'den Japonya'ya hasta taşıyan ambulans uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü

29 Mart 2020 20:30

Filipinler'in başkenti Manila'dan Japonya'ya hasta taşıyan ambulans uçağın kalkışta alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Sivil Havacılık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın teknik arıza nedeniyle alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü belirtildi. 

Manila Uluslararası Havaalanı Yönetiminden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, uçağın düştüğü pistin geçici olarak kapatıldığı vurgulandı.

Tokyo'ya giden uçakta, bir hasta, bir refakatçi ve 6 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

(İHA)

ETİKETLER

FilipinlerManilaJaponyaNinoy Aquino Uluslararası Havalimanıfilipinler uçakjaponya uçak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24