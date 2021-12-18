Filipinler'de Rai Tayfunu'nda 18 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı

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Filipinler'i vuran Rai Tayfunu sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Fırtına sırasında ağaçlar köklerinden koptu, elektrik direkleri devrildi ve köyleri su bastı.

Tayfunun ülkenin güney ve merkez bölgelerini vurmasının ardından 300 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Rai, Siargao Adası'nı ilk vurduğunda saatte 195 kilometre hızla bir süper tayfun kabul ediliyordu. Cuma günü rüzgarın hızı saatte 150 kilometreye düştü.

Tayfunun atlatılmasıyla şimdi de hasar tespiti yapılacak. 18 binden fazla asker, polis, sahil güvenlik ve itfaiye mensubu en kötü etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yapacak.

Ulusal Afet Bakanlığı, Rai Tayfunu sonucunda 18 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kayıp olduğunu ve 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.