Filipinler'de Rai Tayfunu felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e çıktı

Filipinler'de etkili olan Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e çıktığı belirtildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 108'e çıktı.

Hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu. Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Filipinler'de, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor. Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.