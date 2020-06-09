Filipinler'de okullar Koronavirüs aşısı bulunana kadar açılmayacak

Filipinler Eğitim Bakanı Leonor Briones, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı bulunana kadar öğrencilerin okulda eğitime dönmeyeceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Filipinler Eğitim Bakanı Briones, Ağustos ayında uzaktan eğitimin devam edeceğini ancak okulların Covid-19 aşısı bulunana kadar açılmayacağını söyledi. Öte yandan Briones, yoksul bölgelerde internete erişimde zorlanan çocukların uzaktan eğitimi konusunda endişelerin sürdüğünü vurguladı.

Toplamda 22 bin 474 Covid-19 vakasının kaydediliği Filipinler'de yaklaşık 2 aydır sıkı karantina önlmeleri uygulanıyor. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1011 oldu.

Bilim insanları Covid-19 aşısının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.