Filipinler'de milyonlarca öğrenci, ikinci uzaktan eğitim yılı için evlere kapandı

Uzmanların uyarılarına rağmen, Filipinler'de, milyonlarca okul çocuğu, ikinci kez uzaktan eğitim yılı için evlerine kapandı.

The Guardian'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler, dünyadaki neredeyse her ülkenin okulları kısmen veya tamamen yüz yüze derslerle yeniden açmasına rağmen, Filipinler'in pandeminin başlangıcından bu yana kapalı tuttuğunu söyledi.

Başkan Rodrigo Duterte, çocukların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanıp yaşlı akrabaları enfekte edebileceği korkusuyla ilk ve orta dereceli okulların yeniden açılmasına yönelik önerileri şimdiye kadar reddetti.

"Covid-19'dan önce de bir öğrenme krizi vardı"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filipinler'deki eğitim şefi Isy Faingold, yakın tarihli bir ankete atıfta bulunarak, ebeveynlerin yüzde 80'inden fazlasının çocukların "daha az öğrendiğinden" endişe ettiğini söyledi.

Ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi, virüs bulaşmanın düşük olduğu bölgelerde sınıfların yeniden açılmasını desteklerken, Faingold, “Uzaktan öğrenme, yüz yüze öğrenmenin yerini alamaz. Covid-19'dan önce zaten bir öğrenme krizi vardı. Daha da kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"Sosyal etkileşimin bozulması ile çocuklarda daha önce kazanılan becerilerde gerileme görülebilir"

Uzaktan eğitim, çocukların ruh sağlığı ve gelişimi üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor.

Filipin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği'nden Rhodora Concepcion, "Uzun süreli sosyal izolasyon, çocuklarda yalnızlık ve fizyolojik hastalıklarla yakından ilişkilidir. Yüz yüze öğrenme ve sosyal etkileşimin bozulması ile çocuklarda daha önce kazanılan becerilerde gerileme görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yedi yaşındaki Kylie Larrobis, Manila'da altı kişiyle paylaştığı küçük gecekondu dairesinde bir yıl çevrimiçi anaokulundan sonra okuyamadığından şikayet ederek, "Okula gitmek istiyorum. Bir sınıfın neye benzediğini bilmiyorum, hiç görmedim" dedi.