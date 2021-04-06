"Filipinler'de Koronavirüs yasağını ihlal ettiği için '300 squat' cezası aldı; hayatını kaybetti"

Filipinler'de 28 yaşındaki bir adamın, Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kasaba gardiyanları tarafından 300 squat hareketi yapma cezası aldığı ve sonrasında hayatını kaybettiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Filipinler'de Darren Manaog Peñaredondo isimli vatandaş, Koronavirüs nedeniyle belirlenen sokağa çıkma kısıtlaması dışında dışarıdan su satın alırken yakalandı.

Peñaredondo’nun partneri Facebook'tan yaptığı paylaşımda, kasaba gardiyanları tarafından yakalanan iki kişinin belediye binası önünde götürülerek zorla egzersiz yaptırıldığını söyledi. İki kişiye 100 squat cezası veren gardiyanlar, aralarındaki uyumun bozulması durumunda cezayı 300'e çıkartacaklarını söyledi.

Partneri, Peñaredondo'nun akşam eve döndüğünde hareket etmekte zorlandığını, birkaç defa yere düştüğünü söyledi.

"Bütün gün yürümekte zorlandı, emeklemek zoruda kaldı" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Peñaredondo'nun aynı akşam kalbinin sıkıştığını ve daha sonra kalbinin durduğu belirtildi.

General Trias Belediye Başkanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken bölge polis şefi, Koronavirüs kural ihlallerinde "Zorla squat" gibi cezalar verilmediğini savundu.