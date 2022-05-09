Filipinler'de genel ve yerel seçimler öncesi sessizlik hakim

Filipinliler, bugün Rodrigo Duterte'nin varisinin yanı sıra bir başkan yardımcısı, 12 senatör, yüzlerce kongre üyesi ve binlerce vali, belediye başkanı ve il meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

East Cost Daily’nin haberine göre, polis yetkilileri, dün, seçim öncesi ülkedeki genel durumun "oldukça sakin" olduğunu belirtti.

Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Jean Fajardo, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Seçimlerin barışçıl geçeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyalarının başlamasından bu yana, Nueva Ecija ve Ilocos Sur kentlerinde yerel adayların destekçileri arasında meydana gelen silahlı çatışma da dahil olmak üzere 16 olay kaydedildi.

2016 genel seçimlerindeki 133 ve 2019 ara seçimlerindeki 60 olaya kıyasla ülkede bu yıl seçim öncesi görülen olay sayısının "iyi" olduğu belirtildi.

Devlet başkanlığı seçimi, Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ve eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli "Bongbong" lakaplı oğlu arasında yaşanacak.

Ülkede, 2009'da Maguindanao eyaletinde, siyasiler arasındaki gerilimin ardından Ampatuan aşireti, rakipleri Esmael Mangudadatu'nun ailesi, akrabaları ve 32 gazetecinin olduğu 58 kişilik konvoyu kaçırarak infaz etmişti.

Ülkede, Kasım 2021'de Zamboanga kentinde mayıstaki seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanan bir belediye başkanı öldürülmüştü.