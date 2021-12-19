Filipinler'de en az 75 kişi tayfun nedeniyle hayatını kaybetti

Filipinler'de perşembe etkili olmaya başlayan tayfun nedeniyle en az 75 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, Filipinler'in güney doğusunda etkili olan Rai Tayfunu nedeniyle yaklaşık 300 bin insan evini terk etti.

Felaketten etkilenen bölgelerle iletişim kurmak zor olduğu için tam kayıp sayısı bilinemiyor. En az 75 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, helikopterle tayfundan etkilenen bölge etrafında gezerek inceleme yaptı.