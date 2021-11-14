Filipinler'de Duterte'nin kızı başkan yardımcılığına aday oldu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin en büyük kızı Sara Duterte-Carpio, başkan yardımcılığına adaylığını sundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Davao Şehri belediye başkanı olarak babasının yerini alan ve farklı bir siyasi partiye mensup olan 43 yaşındaki Sara Duterte-Carpio, başkan yardımcılığına aday oldu.

Filipinler, Başkan'dan valilere, belediye başkanlarına ve yerel yetkililere kadar pozisyonları belirlemek için gelecek yıl sandık başına gidecek. Ülke, başkan yardımcısını Başkan'dan ayrı olarak seçiyor.

Duterte, altı yıl görev yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığından ayrılacak. Filipin Anayasası tarafından ikinci bir dönem başkanlık yapması mümkün değil.

Devlet başkanlığı için adaylıklarını açıklayanlar arasında Flipinler'de 1970'lerde dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr., eski boks şampiyonu Manny Pacquiao, Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso (ekran adıyla "Isko Moreno) ve Duterte'nin eski polis şefi Panfilo Lacson yer alıyor. Filipinler Anayasası kapsamında seçime giremeyen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, görev süresi bitince siyaseti bırakacağını duyurmuştu.