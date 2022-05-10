Filipinler'de devlet başkanlığı seçimin eski diktatörün oğlu Ferdinand Marcos kazandı

Filipinler’de devlet başkanlığı seçimini eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli "Bongbong" lakaplı oğlu 64 yaşındaki Ferdinand Marcos yüzde 58,92 oyla kazandı.

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi olmayan verilerine göre, eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli oğlu, yüzde 58,92 ile seçimin galibi oldu. Seçimde Marcos'un en büyük rakibi Leni Robredo'nun oy oranı, yüzde 28,11'de kaldı.

Marcos en yakın rakibi Robredo'nun oylarını ikiye katlayarak büyük farkla seçimin galibi oldu.

Seçimde diğer adaylardan eski boks yıldızı Manny Pacquiao yüzde 6,58, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yüzde 3,61 ve eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson yüzde 1,7 oy aldı.

Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den görevi devralacak.

Duterte, altı yıl görev yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığından ayrılacak. Filipin Anayasası tarafından ikinci bir dönem başkanlık yapması mümkün değil.