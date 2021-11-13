Filipinler'de devlet başkanının kızı, başkan yardımcısı adayı oldu

Bianet'in CNN'den aktardığı habere göre Davao Şehri belediye başkanı olarak babasının yerini alan ve farklı bir siyasi partiye mensup olan 43 yaşındaki Sara Duterte-Carpio, bu yıl yapılan kamuoyu yoklamaları onu bir numaralı başkan adayı olarak göstermesine rağmen, daha önce aday olma konusunda karışık mesajlar vermişti.

Partido Federal ve Lakas-CMD koalisyonu altında 9 Mayıs 2022 seçimlerinde, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ile birlikte yarışacak.

Bu haftanın başlarında Duterte-Carpio, Davao belediye başkanlığı adaylığını geri çekti ve Davao merkezli partisi Hugpong Ng Pagbabago'dan istifa etti.

Başkan yardımcısı ayrıca seçiliyor

Filipinler, Başkan'dan valilere, belediye başkanlarına ve yerel yetkililere kadar pozisyonları belirlemek için gelecek yıl sandık başına gidecek. Ülke, başkan yardımcısını Başkan'dan ayrı olarak seçiyor.

CNN Filipinler'e göre Duterte-Carpio, babasının yakın müttefiki Sen. Bong Go, Senato başkanı Tito Sotto, Sen. Kiko Pangilinan, eski kongre üyesi Walden Bello ve Dr. Willie Ong dahil olmak üzere başkan yardımcısı adaylarına karşı yarışacak.

Duterte tekrar aday olamıyor

Duterte, altı yıl görev yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığından ayrılacak. Filipin Anayasası tarafından ikinci bir dönem başkanlık yapması mümkün değil.

Başkanlık için yarışanlar arasında, 1986'da devrilen merhum diktatörün tartışmalı oğlu ve adaşı olan Marcos Jr.; eski boks şampiyonu ve senatör Manny Pacquiao; görevdeki başkan yardımcısı ve Duterte eleştirmeni Leni Robredo; ve Manila belediye başkanı Isko Moreno gibi isimler var.