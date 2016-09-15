Filipinler Cumhurbaşkanı 'siyasi rakiplerini öldürttü'

Filipinli eski bir tetikçi, ülkenin Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin kendisine ve başka tetikçilere suçlu gördükleri kişileri öldürme emri verdiğini söyledi.

Edgar Matobato, Senato oturumda verdiği ifadede, Duterte'nin bu emirleri Davao belediye başkanıyken verdiğini de belirtti.

Duterte, geçmişte yargısız infazlara dahil olduğu yolundaki iddiaları reddetmişti. Ancak bu konudaki araştırmasına devam eden Senato olaylarda yer alan ya da tanık olan kişilerin ifadelerine başvuruyor.

İfadesi Senato televizyonundan yayınlanan Matobato'ya göre, Duterte 25 yıl boyunca yaklaşık bin kişinin ölüm emrini verdi.

Öldürme olaylarının ayrıntılarını da aktaran Matobato, bu kişilerin çetevari yöntemlerle öldürüldüğünü, içlerinden birinin timsahlara yedirildiğini anlattı.

"Bizim işimiz, uyuşturucu satıcıları, tecavüzcüler ya da kapkaççılar gibi kişileri öldürmekti" diyen 57 yaşındaki Matobato, Duterte'nin Davato Ölüm Timi adında bir grup kurduğunu ve kendisinin de bu grubun üyesi olduğunu da söyledi.

Matobato ayrıca, Duterte'nin rakiplerinin de hedef alındığını, hedef alınan kişiler arasında belediye başkanlığındaki rakibi Prospero Nograles dört korumasının bulunduğunu da söyledi.

İfade veren Matobato'ya göre, Duterte, 1993 yılında Davao Katedraline düzenlenen saldırının intikamı için bir caminin bombalanması emrini de vermiş.

Duterte'nin sözcüsü ise bu iddialar karşısında, "Duterte'nin bu tür emirler verebilecek bir pozisyonda olduğunu sanmıyorum" dedi.