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Dünya

Filipinler Başkanı Duterte: Ayakta kalmak için marijuana kullanıyorum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ASEAN zirvesinde ayakta kalmak için marihuana kullandığını söyledi

03 Aralık 2018 21:03

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uzun bölge zirvelerinde ayakta kalmak için marijuana kullandığı söylemesi tartışma yarattı. 

Duterte, bir ödül töreninde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) geçen ay Singapur'da düzenlenen zirvesine değindi. 

Gün boyu süren toplantılara katılmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden 73 yaşındaki Duterte, zirvede uyanık kalmak için marihuana kullandığını dile getirdi.

Şaka yaptığını açıkladı

Daha önce de birçok kez pervasızca ve düşünmeden konuştuğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı, bu açıklamasının hemen ardından gazetecilere şaka yaptığını söyledi.

Filipinler'de Duterte yönetimi sırasında güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen şüpheli sayısı 5 bine dayanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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