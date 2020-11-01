Filipinler, "2020'nin en şiddetli fırtınasını" bekliyor; yaklaşık 1 milyon kişi evini terk etti

Filipinler'de 2020'nin en şiddetli fırtınası beklenirken ülkenin Luzon adasında yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden tahliye edildi.

CNN'in aktardığına göre, Filipinler'de yaklaşan Goni tayfununun 2020'nin en şiddetli fırtınası olması bekleniyor. Tayfun nedeniyle şiddetli rüzgarlar, güçlü yağmurların yolda olduğu belirtiliyor. Tayfun uyarısının ardından Filipinler'in 3 adasından en büyüğü olan Luzon'da yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin baş danışmanı senatör Christopher Go, "Covid-19'la ilgili kötü bir zamandan geçiyoruz ve şimdi de başka bir felaket geliyor. Yere yönetimler tahliye merkezlerinde Koronavirüs'ün yayılmasını önlemeli." dedi.

Filipimler Ulusal Felaket Ajansı Direktörü Ricardo Jalad, önlem tahliyelerinin ilk olarak Albay bölgesinde 794 bin kişiyle başladığını söyledi. Jalad, başkent Manila ve yakınındaki Bulacan bölgesinde izolasyon çadırlarında tutulan bine yakın Covid-19 hastasının da başka bölgeere taşınacağını söyledi.

Ülkede geçen hafta etkili olan Molave tayfununda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Tahliyelerin yaşandığı Luzon adası, ülke ekonomisinin üçte birini sağlıyor.