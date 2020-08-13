Filipinler saray sözcüsü: Devlet Başkanı Duterte, Rusya'nın Koronavirüs aşısı için kobay faresi olacak

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, 75 yaşındaki liderin Rusya'nın yeni geliştirdiği Koronavirüs aşısı için ''kobay faresi'' olacağını söyledi.

Rusya'nın geçen günlerde tescillediği aşıya birçok uzman temkinli yaklaşsa da Manila, Moskova'nın aşı denemelerine katılma teklifini kabul etti. Duterte pazartesi günü, ''İlk benim üzerimde deneyecekler'' demişti.

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, devlet başkanının ''şaka yapmadığını'' söyledi. Tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Ruque, ''O yaşlı biri, Filipinler halkı için canını feda edebilir'' dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, dün Koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik-V" isimli Covid-19 aşısı salı günü Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi. Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki Covid-19 aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, yeni tip Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Duterte, şüphelere rağmen Rusya'nın salgını durdurma çalışmalarına ''büyük güven duyduğunu'' söylemişti ve ''Ürettikleri aşının insanlık için çok iyi olduğuna inanıyorum'' demişti.