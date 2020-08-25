Filip Novak: Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Filip Novak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, olmak istediğim yerdeyim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Topuk Yaylası kampında basın mensupları ile bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi. Uzun bir sezon geçirdik, hem Avrupa Ligi'nde mücadele ettik, ligde uzun bir yarış geçirdik. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, olmak istediğim yerdeyim."

"Fenerbahçe'den teklif almak beni çok mutlu etti"

"Trabzonspor'dayken yalnızca oraya odaklıydım. Çünkü devam eden bir kontratım vardı. Ancak son altı ayda diğer opsiyonları değerlendirdim. Fenerbahçe'den teklif almak beni çok mutlu etti. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım."

"Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı'"

"Lige 3 takım daha geldi, sezon çok uzun olacak. İyi olan formayı alacak. Ben ilk 11 oyuncusu olmak için elimden geleni yapacağım ama en önemlisi takımın başarılı olması. Sezon içinde futbolcular değişebilir ama ben ilk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı."

"Sosa'yla çok iyi arkadaşız"

"Sosa ile birçok defa konuştum. Ondan daha önce geldim. İlk gelen bendim. Geleceği hakkında sorular sormuştu ama bekleyeceğini söylemişti. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi arkadaşlarız. Birbirimize yardım edeceğiz ama tüm takım olarak yardımlaşacağız."