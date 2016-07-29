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Dünya

Filin fırlattığı taş 7 yaşındaki çocuğu öldürdü

Hayvanat bahçesi yönetimi, filin yer aldığı bölümün uluslararası standartlara uygun olduğunu savundu

29 Temmuz 2016 13:42

Fas'ın başkenti Rabat'ta yedi yaşındaki bir kız çocuğu, hayvanat bahçesinde bir filin fırlattığı taşın basına isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi yetkililerinin açıklamasına göre, fil hortumuyla yerden bir taşı kavrayarak havaya fırlattı. Ziyaretçilerle hayvanları ayıran çiti aşan taş, çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kurtarılamadığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, filin yer aldığı bölümün uluslararası standartlara uygun olduğunu savunurken, bunun sıradışı bir durum olduğunu vurguladı. Amboselli Filleri Koruma Vakfı'ndan Phyllis Lee de bir filin taş ya da ağaç dallarını, hedef gözeterek fırlatmasının çok sıra dışı bir olay olduğunu ifade etti.

Lee, "Bu gibi durumlar filler kızgın olduğunda ya da sıkıldıklarında gerçekleşebilir. Bence filin çocuğu doğrudan hedef alması pek mümkün değil, bir kızgınlık gösterisi olabilir. Doğal ortamlarında olmayan hayvanların ne yapacağını tahmin edemezsiniz" dedi.

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