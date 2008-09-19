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Yaşam

Filika faciasında 5 tutuklama

Tuzla'da 3 işçinin öldüğü filika faciasıyla ilgili olarak aralarında tersane yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

19 Eylül 2008 03:00

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede filika denenirken meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, bazı işçilerin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tersane yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2008 tarihinde GİSAN Tersanesi'nde ''serbest düşmeli can filikası'' olarak tanımlanan tam donanımlı teknenin denize atılma testi sırasında düşmesiyle meydana gelen kazayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Raporların incelenmesi sonrası olayda kusuru bulunabilecek 10 kişi, gözaltına alınarak savcılığa getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu kişilerin tamamı, ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Tuzla Sulh Ceza Mahkemesince yeniden sorgulanan bu kişilerden Ender Keskin, Metin Ayyıldız, Murat Bozdemir, Hayati Aşan ve İskender Altın tutuklandı. Diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan kişilerden bazılarının olayın yaşandığı tersanenin yöneticileri olduğu öğrenildi. 

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