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Spor

Filibeli istifa etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Hakkı Filibeli’nin istifa ettiği açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

2006 yılında A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajerliği’ne getirilen Hakkı Filibeli, görevinden ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Filibeli, ocak ayında İzmir’de yapılan olimpiyat elemelerinin ardından, kendisine takım programı hakkında bilgi verilmediğini ve Milli takımın 5 Mayıs’ta toplanacağını İstatistik Antrenörü Salih Tavacı’dan öğrendiğini ifade etti.

Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay ile görüştüğünü belirten Filibeli, menajerlik görevlerinin federasyon çalışanlarınca sürdürülmesini istedikleri için istifa etme kararı aldığının altını çizdi.

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