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Spor

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

İSTANBUL / DHA A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak

08 Ocak 2019 16:31

İSTANBUL / DHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri\'nde B Grubu\'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak. 
Japonya\'nın başkenti Tokyo\'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları\'na katılacak takımların belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri\'ndeki gruplar belli oldu.
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri\'nde B Grubu\'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri\'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya 
B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya 
C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan 
D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan 
E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika 
F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya

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