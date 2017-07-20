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Spor

'Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya

A Milliler sırasıyla İtalya, Tayland ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

20 Temmuz 2017 14:51

FIVB Dünya Grand Prix'ine 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol takımı, üçüncü hafta mücadelesinde yarın (cuma) günü İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

A Milli Takım, sırasıyla İtalya, Tayland ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milliler, FIVB Dünya Grand Prix'in üçüncü haftasında Beyza Arıcı, Dicle Nur Babat, Ezgi Dilik, Fatma Yıldırım, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Hatice Gizem Örge, Kübra Çalışkan, Meliha İsmailoğlu, Meryem Boz, Özgenur Yurtdagülen, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz ve Şeyma Ercan'dan oluşan kadroyla mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekibin TSİ maç programı şöyle:

21 Temmuz Cuma:

11.00 İtalya-Türkiye

22 Temmuz Cumartesi:

14.00 Tayland-Türkiye

23 Temmuz Pazar:

11.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

Finaller Çin'de

FIVB Dünya Grand Prix finalleri, 2-6 Ağustos tarihlerinde Çin'de oynanacak.

1. Grup'ta, üç ayak sonunda ilk 5'e giren takımlar ve ev sahibi Çin finalde mücadele edecek.

Türkiye, 2. hafta maçları sonunda 1. Grup'ta genel klasmanda 12 takım arasında 11. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, daha önce oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

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