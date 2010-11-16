-FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 6. olan filenin sultanları, Türkiye'ye döndü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya imza atan Türk Milli Takımı, saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havaalanına geldi. Filenin sultanlarını, ellerinde bayraklarla aileleri ve çok sayıda sporsever karşıladı. (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, elde ettikleri sonucun iyi bir sonuç olduğunu düşündüğünü belirterek, ''Şuan Türkiye olarak başarının tadını çıkaralım. Bu sonucun bundan sonrası için nasıl daha iyisini yapabilirize bakmalıyız'' dedi. Neslihan Darnel de çok uzun süre uçakla seyahat ettiklerini ve 25 günden fazla bir süredir Türkiye'den uzakta olduklarını ifade ederek, ''Şu an çok mutluyuz Türkiye'de olduğumuz için. Daha iyi bir sonuç için gitmiştik, ama aldığımız çok şansız bir mağlubiyetle biraz da sistemin getirdiği birtakım açıklardan dolayı ilk dördün dışında kaldık. Yine de tarih yazdık. Tarihimizde ilk kez 6. oluyoruz, mutluyuz'' diye konuştu. Naz Aydemir ise şampiyonaya giderken hedeflerinin ilk dörde girmek olduğunu vurgulayarak, ''Gerçekten zor bir turnuva oldu. Bu zorluğu anlamak için yaşamak lazım gerçekten. Bu sefer 6. olduk ama 4 yıl sonra takım olarak daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum'' dedi. Seda Tokatlıoğlu da şampiyonanın çok kaliteli geçtiğini, bütün takımlar için fiziksel olarak çok yorucu olduğunu belirterek, ''Yorgunluğu bir an önce atıp, yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan sıralamalar değil, takımın aldığı sonuçtur'' diye konuştu.