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Spor

Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu

Sırbistan - Türkiye: 3 - 2 İSTANBUL,(DHA) SALON: Hala Sportova IBAR HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi, Zsolt Tibor Mezoffy SIRBİSTAN: Boskovic, Mihajlovic, Rasic, Veljkovic, Blagojevic, Zivkovic, Popovic (L) (Stevanovic, Antonijevic, Malesevic) T

01 Haziran 2018 02:42

Sırbistan - Türkiye: 3 - 2

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Hala Sportova IBAR
HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi, Zsolt Tibor Mezoffy
SIRBİSTAN: Boskovic, Mihajlovic, Rasic, Veljkovic, Blagojevic, Zivkovic, Popovic (L) (Stevanovic, Antonijevic, Malesevic)
TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Eda, Meliha, Şeyma, Cansu, Simge (L) (Ebrar, Aslıhan, Hande, Funda)
SETLER: 25-20, 22-25, 18-25, 25-23, 15-12
SÜRE: 2 saat 17 dakika (26,32,29,31,19)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde bulunan Hala Sportova IBAR Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine 20-25, 25-22, 25-18, 23-25 ve 12-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki dokuzuncu maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

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