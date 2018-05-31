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Spor

Filenin Sultanları, Rusya'ya yenildi

Türkiye: 2 - Rusya: 3 İSTANBUL / DHA SALON: IBAR (Sırbistan) HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) TÜRKİYE: Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra

31 Mayıs 2018 00:55

Türkiye: 2 - Rusya: 3

İSTANBUL / DHA

SALON: IBAR (Sırbistan)
HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
TÜRKİYE: Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş (Simge Şebnem Aköz, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Ebrar Karakurt, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural)
RUSYA: Efimova, Romanova, Lyubushkina, Voronkova, Malykh, Parubets (Talysheva, Malygina, Novik, Biryukova, Lazarenko, Kotikova, Kurnosova)
SETLER: 23-25, 25-19, 25-23, 20-25, 11-15
SÜRE: 131 dakika (26, 29, 31, 28, 17)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi üçüncü hafta ikinci maçında Rusya\'ya 3-2 mağlup oldu.
Milliler, üçüncü haftanın son maçında yarın TSİ 21.00\'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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