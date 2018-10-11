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Spor

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nı galibiyetle tamamladı

Türkiye-Tayland: 3-1 İSTANBUL, (DHA) SALON: Municipal Central Gymnasium HAKEMLER: Denny Lassi, Anderson Caçador TÜRKİYE: Hande, Meliha, Eda, Zehra, Cansu, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin) TAYLAND: Sittirak, Apinyapong, Kanthong, Nuekjang,

11 Ekim 2018 13:09

Türkiye-Tayland: 3-1

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Denny Lassi, Anderson Caçador
TÜRKİYE: Hande, Meliha, Eda, Zehra, Cansu, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
TAYLAND: Sittirak, Apinyapong, Kanthong, Nuekjang, Thinkaow, Guedpard, Pannoy (L), Pairoj (L) (Kamlangmak, Tomkom,Chatchu-On Moksri)
SETLER: 22-25, 25-20, 25-22, 25-20
SÜRE: 1 saat 51 dakika (27, 27, 30, 27)

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden Türkiye, 2\'nci turdaki dördüncü ve son maçında Tayland\'ı 3-1 mağlup ederek grubu 5\'inci sırada tamamladı. 
Milliler, Tayland karşısında Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile maça başladı. Filenin Sultanları, Japonya\'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynanan mücadelede rakibini 22-25, 25-20, 25-22 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay yıldızlılar, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2\'nci turunda ikinci maçını kazandı. Bu galibiyetle puanını 15\'e yükselten Türkiye, grubunu 5\'inci sırada tamamlayarak ve turnuvaya veda etti.

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