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Spor

Filenin Sultanları, Çin'i mağlup etti

Türkiye - Çin: 3-1 İSTANBUL,(DHA) SALON: Porsche Arena HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya), Stephan Grieder (İsviçre) TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Beyza, Aylin (L) (Gamze, Ceren, Simge) ÇİN: Li, Wang, Gong, Duan, Yuan, Diao

15 Haziran 2018 00:14

Türkiye - Çin: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Porsche Arena
HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya), Stephan Grieder (İsviçre)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Beyza, Aylin (L) (Gamze, Ceren, Simge)
ÇİN: Li, Wang, Gong, Duan, Yuan, Diao, Meng (L) (Zeng, Yao, Wang (L), Liu, Zhang)
SETLER: 28-26, 25-21, 20-25, 25-20
SÜRE: 121 dakika (33\',29\',28\',31\')

Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin beşinci haftasındaki üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Almanya\'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena\'da oynanan mücadelede rakibini 28-26, 25-21, 20-25 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 mağlup eden Milliler, FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde normal etabı 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 35 puanla tamamladı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde 6\'lı Finaller, 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin\'in ev sahipliğinde Nanjing\'te düzenlenecek. 

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