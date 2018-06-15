Filenin Sultanları, Çin'i mağlup etti

Türkiye - Çin: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Porsche Arena

HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya), Stephan Grieder (İsviçre)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Beyza, Aylin (L) (Gamze, Ceren, Simge)

ÇİN: Li, Wang, Gong, Duan, Yuan, Diao, Meng (L) (Zeng, Yao, Wang (L), Liu, Zhang)

SETLER: 28-26, 25-21, 20-25, 25-20

SÜRE: 121 dakika (33\',29\',28\',31\')

Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin beşinci haftasındaki üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Almanya\'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena\'da oynanan mücadelede rakibini 28-26, 25-21, 20-25 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 mağlup eden Milliler, FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde normal etabı 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 35 puanla tamamladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde 6\'lı Finaller, 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin\'in ev sahipliğinde Nanjing\'te düzenlenecek.

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