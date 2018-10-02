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Spor

Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi

Türkiye - Bulgaristan: 3-0 İSTANBUL, (DHA) SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya) TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya) BULGARİSTAN: G

02 Ekim 2018 15:46

Türkiye - Bulgaristan: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)
BULGARİSTAN: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova, Krasteva)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-12
SÜRE: 1 saat 17 dakika (22\', 33\', 22\')

18\'inci FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Takım, Bulgaristan\'ı 3-0 mağlup ederek B Grubu\'ndaki 3\'üncü maçında 2\'nci galibiyetini aldı.
Japonya\'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center\'da oynanan maçta Türkiye\'ye galibiyeti 25-17, 25-23 ve 25-12\'lik setler getirdi. Ay yıldızlılar, Bulgaristan karşısındaki mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. 
Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak puanını 6\'ya çıkardı.
Milliler, grubundaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40\'da İtalya ile karşılaşacak.

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