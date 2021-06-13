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Spor

Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi

13 Haziran 2021 12:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaştı. Maçta rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Sultanlar, Milletler Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 11. maçında Belçika ile kozlarını paylaştı.

Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan Filenin Sultanları, rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki 9. galibiyetine ulaştı.

Sultanlar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında yarın saat 22:00'da namağlup lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.

 

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