Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaştı. Maçta rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Sultanlar, Milletler Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı
İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 11. maçında Belçika ile kozlarını paylaştı.
Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan Filenin Sultanları, rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki 9. galibiyetine ulaştı.
Sultanlar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında yarın saat 22:00'da namağlup lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.