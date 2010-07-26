Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

T24 -

TVF Başkent Salonu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer, İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı Jacob Shtofman, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da izledi.



Ligin final maçında saat 20.00'de Sırbistan ile Bulgaristan karşılaşacak. Bu maçın galibi Avrupa Ligi Şampiyonu olarak Dünya Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek.





Üzüntü dolu bir şok yaşadık

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan karşılaşmasında çok üzüldüklerini belirterek, ''Dün Bulgaristan ile yapılan karşılaşmada, son seti 12-6'lık skordan 15-13 kaybetmek bizi yıktı. Bu binde bir olur. Maalesef onu da biz yaşadık. 6 bin 500 izleyicinin geldiği ve müthiş bir atmosferin yaşandığı maçta voleybol şöleni bekliyorduk ancak bu yenilgi bize büyük bir şok oldu'' diye konuştu.



Avrupa Ligi üçüncülüğünün Türkiye'nin alabileceği en kötü derece olması gerektiğini ifade eden Karabıyık, yoğun güvenlik önlemleriyle sorunsuz atlatılan organizasyon ile ilgili şunları söyledi:



''Daha önce söylediğim gibi biz spor adamıyız. Sporun gelenekleri ve kuralları içinde davranmak zorundayız. Ligdeki grupla Mavi Marmara olayı yaşanmadan çok önce belli olmuştu. Bu konuda yapılacak birşey yoktu. İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı, TVF'ye her zaman çok yakın olmuştur. Biz İsrail'de oynamış olsaydık, eminim ki aynı şekilde ağırlanacaktık.''







Avrupa Şampyonu Sırbistan

Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri'nde Bulgaristan'ı final maçında 3-1 yenen Sırbistan lig şampiyonu oldu ve Dünya Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı elde etti.



Final maçının ardından yapılan ödül töreninde, Sırbistan'a şampiyonluk kupası ve madalyalarını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi.



Gümüş madalya kazanan Bulgaristan'a madalyalarını CEV Asbaşkanı Jan Hronek ile Balkan Voleybol Birliği Genel Sekreteri Özkan Mutlugil takarken bronz madalya kazanan Türkiye ise kupa ve madalyalarını TVF Başkanı Karabıyık ile Asbaşkan Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

CEV Başkanı Meyer, finallere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından dolayı TVF Başkanı Karabıyık'a teşekkür plaketi verdi.



Kupa ve madalyaların verilmesinin ardından finallerin en değerli oyuncuları açıklandı.

(A) Milli takımdan Neslihan Darnel en skorer, Eda Erdem ise en iyi blok yapan oyuncu olurken diğer en değerli oyuncu ödülü alanlar ise şöyle:



''En İyi Smaçör: Jovana Brakocevic (Sırbistan),

EN İyi Servis Atan: Strashimira Filipova (Bulgaristan),

En İyi Servis Karşılayan: Jelena Nikolic (Sırbistan),

En İyi Lİbero: Maria Filipova (Bulgaristan),

En İyi Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan),

En Değerli Oyuncu: Jelena Nicolic (Sırbistan).''